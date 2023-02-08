Мужчина из Ижевска зарезал отца ножом

Мужчина ударил отца ножом. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии
В Ижевске по обвинению в убийстве арестовали 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
4 февраля мужчина выпивал в квартире по улице Степана Разина с отцом. В ходе пьянки ижевчанин поссорился с 52-летним родителем. Он взял в руки нож и несколько раз ударил папу. В результате полученных ран тот скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи назначили необходимые экспертизы и опросили свидетелей. Сейчас мужчина заключен под стражу.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
13 февраля в Ижевске перекроют движение по переулку Широкий
Мужчина из Удмуртии отправится в колонию за угрозу убийством сожительнице
Двух военнослужащих из Удмуртии вернули из украинского плена