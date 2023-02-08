Мужчина из Ижевска зарезал отца ножом

Мужчина ударил отца ножом. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в убийстве арестовали 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

4 февраля мужчина выпивал в квартире по улице Степана Разина с отцом. В ходе пьянки ижевчанин поссорился с 52-летним родителем. Он взял в руки нож и несколько раз ударил папу. В результате полученных ран тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи назначили необходимые экспертизы и опросили свидетелей. Сейчас мужчина заключен под стражу.

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