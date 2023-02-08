ЕС исключил из санкционного списка экс-федерального инспектора по Удмуртии Овсянникова

Фото: business-crimea.com

Бывшего федерального инспектора по Удмуртии Дмитрия Овсянникова исключили из санкционного списка ЕС. Об этом сообщается в журнале Евросоюза.

Овсянников попал под санкции еще в 2017 году. В 2019 году он по собственному желанию ушел с должности губернатора Севастополя и продолжил карьеру в качестве замминистра промышленности и торговли России. Но в 2020 году его уволили и исключили из партии «Единая Россия» после скандала в аэропорту Ижевска. Тогда он прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет.

В ноябре 2020 года экс-чиновник подал апелляционный иск в европейский суд и попросил исключить его из санкционного списка. По его словам, это мешало бизнесу на Кипре. В октябре прошлого года суд ЕС удовлетворил жалобу Овсянникова.

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