Руководитель организации в Ижевске уклонился от уплаты налогов на более 10 млн рублей

На банковские счета мужчины наложили арест Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Руководителя одной из организаций в Ижевске осудят за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С 2020 по 2022 год мужчина делал расчеты с контрагентами, при этом игнорируя счета налогоплательщика. Таким образом он скрыл более 10 млн рублей.

Уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере» направили в суд для рассмотрения по существу. На банковские счета мужчины наложили арест.

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