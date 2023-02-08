Благотворительный спуск на горных лыжах в поддержку особенных детей пройдет в Нечкино

Фото: vk.com/izhdreamski

В ближайшее воскресенье, 12 февраля недалеко от Ижевска на курорте «Нечкино» состоится благотворительный спуск «Катай и помогай» (0+). Он проводится уже третий раз в поддержку детей с особенностями развития, которые впервые встанут на горные лыжи и начнут заниматься по программе «Лига мечты».

«Лига мечты» – это всероссийская программа, которая охватывает 28 регионов России. В Удмуртии она реализуется уже шестой год подряд.

Фото: vk.com/izhdreamski

Ребята с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушением зрения и слуха, с задержками психического, психомоторного и речевого развития учатся ездить на горных лыжах (а также на роллерах), знакомятся с другими людьми, учатся с ними общаться – их физическая реабилитация проходит в разы быстрее. Осваивать лыжи особенным ребятишкам помогают специальные инструкторы.

«Самое главное в этом мероприятии, что наши особенные ребята катаются на горных лыжах вместе с другими ребятами и со здоровыми людьми. Они знакомятся прямо на трассе, вместе пьют чай с вкусняшками, получают подарки. Для ребят это очень ценно! А мы замечаем, что те, кто участвовал, снова стремятся приехать, покататься с ребятами, узнать, как у них дела, как они выросли», – рассказывает Александра Семенова, руководитель программы «Лига мечты» в Удмуртии.

Планируется, что в благотворительном спуске и в соревнованиях по спуску на горных лыжах и сноубордах примут участие около 200 человек. Все собранные от благотворительного заезда средства пойдут на оплату занятий ребят с инструктором.

Фото: vk.com/izhdreamski

Программа спуска «Катай и помогай»

Спуск «Катай и помогай» состоится 12 февраля на курорте активного отдыха «Нечкино». Для участия нужно зарегистрироваться здесь.

Программа:

10:00-12:00 – регистрация участников и выдача стартовых наборов в здании проката.

12:00 – торжественное открытие, общий старт всех участников с учебной трассы.

12:15 – детские любительские соревнования на время среди участников заезда (1 трасса).

13:00 – доброе чаепитие в шатре на нижней поляне, награждение участников.

13:00-14:00 – сдача оборудования.

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