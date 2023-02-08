До 98% жителей Удмуртии страдают от болезней зубов и полости рта

Ежегодно удаляют до 176 тысяч зубов Фото: Амир Закиров

От болезней зубов и полости рта страдает до 98% жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Чаще всего у удмуртов выявляют кариес, воспалительные заболевания десен и слизистой рта. Стоматологи подчеркивают – невылеченные зубы могут стать причиной других, более серьезных заболеваний.

«Невылеченный кариес – хронический воспалительный процесс, который ведет к запуску аутоиммунного ответа организма. Бактериальная инфекция может попасть в кровоток, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, суставов», – пояснила главный внештатный стоматолог Минздрава Удмуртии Елена Щёголева.

Стоматологические болезни ослабевают организм человека, и он становится более восприимчив к неблагоприятным факторам.

По статистике, в госмедорганизации Удмуртии по поводу кариеса ежегодно обращается около полумиллиона человек. При этом стоматологи удаляют до 176 тысяч зубов.

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