Гороскоп на день: 9 февраля Близнецы позавидуют беспечным людям, а Рыбы долго не уснут

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Ижевский астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Цель, которую вы преследуете, бросая на это множество усилий, может оказаться простым «мыльным пузырем», который лопнет, едва вы к нему притронетесь. Вам понадобится вся ваша мудрость, чтобы не допустить напрасной траты ресурсов.

Телец

Вам следует пересмотреть свое отношение к здоровью, питанию и двигательной активности. Исходя из этого, выбирайте свой дальнейший вектор. Для вас настала пора самосовершенствования, и начать стоит с приведения своего организма в порядок.

Близнецы

Чья-то беспечность и расхлябанность выведет вас из себя. Но, возможно, вы просто втайне завидуете людям, у которых меньше проблем, чем у вас? Если это так, то звезды советуют вам научиться относиться к жизни проще. И не придираться к мелочам.

Рак

Вас определенно ожидает некая поездка, которая принесет практическую либо эмоциональную пользу. Большое значение будет иметь даже не поездка сама по себе, а люди, с которыми вам предстоит путешествовать. Вы узнаете их с новой стороны.

Лев

Вам предстоит покорять новые высоты. Сегодня получится то, что никогда не получилось ранее, и это очень вас вдохновит. Также вероятно, что вам предстоит заниматься починкой или налаживанием какого-то оборудования либо решением других сложных задач.

Дева

За этот день вы сумеете переделать столько, сколько другие делают за три. Вы даже сами себе удивитесь. Но после этих свершений вам просто необходимо будет как следует отдохнуть, иначе на другой день совсем не останется сил.

Весы

Вам предстоит решать какие-то денежные вопросы, а также анализировать некую информацию. Проявите внимательность, не торопитесь, так как градус ответственности будет очень велик. Во второй половине дня возможно снижение активности, не делайте ничего через силу.

Скорпион

Посвятите как можно больше времени дому и родным. Займитесь наведением уюта вместе со своей второй половинкой или детьми. Хорошо будет приготовить что-нибудь вкусненькое и пообщаться с домашними питомцами.

Стрелец

День пройдет впопыхах. Цель будет постоянно ускользать от вас. Стараясь успеть всюду, в итоге вы рискуете опоздать везде. Избежать этого поможет четкое планирование. Возможно, придется прийти на работу пораньше и уйти попозже.

Козерог

Кто-то из вашего окружения будет нуждаться в вашей помощи. Возможно, вы так увлечетесь сотворением добрых дел, что забудете о собственных проблемах, которые за вас как раз таки никто не решит. Не нужно быть совсем уж безотказными.

Водолей

Ваши умения и таланты окажутся под пристальным взором кого-то из влиятельных людей, поэтому вы постараетесь предстать в лучшем свете. Но, к сожалению, никакого вознаграждения пока ждать не приходится. Зато похвалят.

Рыбы

День пройдет как обычно, а вот к вечеру ждите неожиданностей. Это могут быть новости от родни или нагрянувшие без предупреждения друзья. Одним словом, сам по себе сюрприз будет приятным, но после него вы долго не уснете.

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