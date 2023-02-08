Хирурги ГКБ №8 в Ижевске удалили 2 грыжи размером до 15 см у 78-летней пенсионерки

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

В Ижевске хирурги ГКБ №8 удалили сразу 2 грыжи у 78-летней пациентки. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

Женщина обратилась в больницу с жалобами на боль за грудной клеткой. В Центре торакальной хирургии у нее выявили редкую патологию. У пациентки было сразу 2 грыжи. Первая – грыжа части толстой кишки, которая разрослась в правую половину грудной полости. и вторая – тотальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Обе грыжи разрослись до 15 см в диаметре.

Хирурги вернули толстую кишку и желудок женщины в брюшную полость, а также провели пластику дефектов диафрагмы. Уже через неделю пенсионерку выписали домой.

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