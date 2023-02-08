Суд обязал администрацию Ижевска установить остановочный павильон на улице Чугуевского

Павильон установят в обоих направлениях Фото: Амир Закиров

Администрацию Ижевска через суд обязали установить павильон на остановке на Чугуевского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ижевчанин обратился с жалобой к прокурору Удмуртии Николаеву А.Ю. После этого ведомство проверило остановку и убедилось, что закон о безопасности дорожного движения не соблюден. Нарушения выявили в деятельности службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска. Руководителю организации Губареву Сергею вынесли представление. Но нарушения не устранили.

После этого администрацию города обязали обустроить остановку общественного транспорта напротив дома №54 по улице В. Чугуевского напротив дома № 54 в обоих направлениях. Суд удовлетворил требования прокурора.

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