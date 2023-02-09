Погода в Ижевске на 9 февраля: -5 градусов и снежный накат

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 9 февраля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, без осадков.
Днем температура воздуха составит -3…-5°С.
На дорогах сохраняются гололедица, снежный накат – будьте особенно внимательными.
Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 760 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
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