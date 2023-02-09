Погода в Ижевске на 9 февраля: -5 градусов и снежный накат

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 9 февраля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, без осадков.

Днем температура воздуха составит -3…-5°С.

На дорогах сохраняются гололедица, снежный накат – будьте особенно внимательными.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 760 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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