«Лыжня России» 2023: когда пройдет массовая гонка в Ижевске и как на нее попасть

Лыжная гонка начнется в 11:00 Фото: Архив КП

В воскресенье, 12 февраля, на нескольких площадках Ижевска пройдет 41-я традиционная массовая лыжная гонка. В ней смогут принять участие все желающие. Рассказываем, где пройти регистрацию, когда дадут старт и по каким категориям определят победителей.

«Лыжня России» начнется в 11:00. Приехать можно будет на любую площадку в 4 районах столицы Удмуртии:

Октябрьский и Индустриальный районы – лыжная база «Снежинка» (Воткинское шоссе, 25);

Первомайский район – стадион «Нефтемаш» (ул. Орджоникидзе, 1г);

Устиновский район – «Ярушкинский дендропарк» (около ул. Союзная);

Ленинский район – Южный парк (пер. Можарова, 80).

Для того чтобы принять участие в гонке, необходимо зарегистрироваться в срок до 10 февраля. Это можно будет сделать в спортивных школах Ижевска (с 9:00 до 16:00):

Индустриальный район – спортивная школа № 3 (ул. Ломоносова, 21а или по номеру телефона 51-34-94);

Первомайский район – спортивная школа № 4 (ул. Ленина, 168 или по номеру телефона 66-15-11);

Устиновский район – спортивная школа «Юный динамовец» (ул. Молодежная, 42а или по номеру телефона 91-67-15);

Ленинский район – спортивная школа «Ижсталь» (гор. Машиностроителей, 80 или по номеру телефона 71-33-88);

Октябрьский район – спортивная школа «Ижсталь» (ул. 30 лет Победы, 58 или по номеру телефона 58-72-96).

Зарегистрироваться можно и в день соревнований, 12 февраля, на старте, с 10:00 до 11:00. Не забудьте предоставить медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях.

Дистанцию можно выбрать любую:

Детям до 8 лет – 500 м;

Абсолютно все – 1 км;

Девушки до 18 лет включительно – 5 км;

Юноши до 18 лет включительно – 5 км;

Женщины от 19 лет и старше – 10 км;

Мужчины от 19 лет и старше – 10 км.

Программа:

11:45 – официальная церемония открытия;

12:00 – старт на дистанции 5 и 10 км;

13:30-14:30 – церемония награждения победителей и призеров;

14:30-15:00 – официальная церемония закрытия.

Победителей в каждой возрастной категории наградят кубками. Участники, занявшие II и III места, получат медали и дипломы. Всем участникам вручат подарок в виде фирменной шапочки и стартового номера в память о событии.

Ознакомиться с положением соревнований можно здесь.

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