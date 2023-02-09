Подарки для военнослужащих соберут в Ижевске в преддверии Дня защитника Отечества

Открытие пройдет 11 февраля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жители Ижевска смогут отправить военнослужащим подарки в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Для этого в ДК «Металлург» откроют специальный пункт сбора подарков. Открытие пройдет 11 февраля на фестивале «Всемирный день пельменя». В акции примут участие более 270 волонтеров. Они будут принимать подарки, а также давать открытки, которые горожане смогут отправить бойцам.

«Каждый день, без праздников и выходных, наши ребята защищают интересы Родины. Главная задача сейчас – поддержать в них боевой дух, еще раз напомнить, что мы с нетерпением ждем их возвращения», – сказал руководитель Агентства по молодежной политике Удмуртии Алексей Выстребов.

Напомним, что в преддверье Нового года уже проводилась подобная акция. Тогда для военнослужащих собрали 126 коробок с подарками. Их отправили 28 декабря и доставили ровно в срок – в самый Новый год.

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