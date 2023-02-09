Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова перешла в комитет по делам национальностей

Фото: Лариса Буранова ВКонтакте @id6403092

Депутат Госдумы Удмуртии Лариса Буранова перешла в комитет по делам национальностей. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

«Решение это не сиюминутное, оно взвешено и обдумано, поддержано коллегами и руководством фракции «Единая Россия». На наших глазах вершится история - кроится новая геополитическая карта. Ситуация требует от каждого из нас быть там, где ты можешь принести стране максимальную пользу», – написала Буранова.

Ранее депутат была членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Буранова отметила, что несмотря на уход, продолжит сотрудничество с ведомством. Напомним, депутат стала членом Госдумы в сентябре 2021 года. До этого она более 20 лет трудилась на разных должностях в министерстве национальной политики Удмуртии.

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