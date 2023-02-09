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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:04

Администрацию Ижевска через суд обязали установить фонари на улице Ф. Пушиной

На участке нет освещения
Софья Кель
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры

Фото: Мария Бакланова

Администрацию Ижевска через суд обязали установить освещение на участке улицы Ф. Пушиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокурор района отметил, что на участке дороги от улицы Лушникова до переулка Ярославцева. Он направил иск в суд и обязал администрацию обустроить стационарное электрическое освещение.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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