Администрацию Ижевска через суд обязали установить фонари на улице Ф. Пушиной

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
Фото: Мария Бакланова
Администрацию Ижевска через суд обязали установить освещение на участке улицы Ф. Пушиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Прокурор района отметил, что на участке дороги от улицы Лушникова до переулка Ярославцева. Он направил иск в суд и обязал администрацию обустроить стационарное электрическое освещение.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
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