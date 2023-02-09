Администрацию Ижевска через суд обязали установить фонари на улице Ф. Пушиной

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Фото: Мария Бакланова

Администрацию Ижевска через суд обязали установить освещение на участке улицы Ф. Пушиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокурор района отметил, что на участке дороги от улицы Лушникова до переулка Ярославцева. Он направил иск в суд и обязал администрацию обустроить стационарное электрическое освещение.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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