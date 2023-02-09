Полицейского из Удмуртии поймали на получении взятки за передачу информации о умерших

С экс-полицейского взыщут полученную взятку
Фото: Архив КП
Бывшего полицейского из Удмуртии поймали на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчина за деньги продавал информацию о умерших и их родственниках в ритуальное агентство. Так он нелегально обогатился на 26 500 рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, факт взятки выявили сотрудники оперативно-разыскной службы МВД и Управления ФСБ России по региону. Суд признал экс-полицейского виновным по статье «Получение взятки». С мужчины взыщут незаконно полученный деньги.
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