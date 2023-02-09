Бойцы из Удмуртии записали видеопривет своим родным и близким

Фото: скриншот из видео

Глава Удмуртии Александр Бречалов в очередной раз опубликовал видеопослание от военнослужащих из нашего региона. Прямо из зоны СВО бойцы передали привет своим семьям.

Мужчины обратились и к матерям, и к женам, и к детям. Они сказали, что соскучились по родным и, что совсем скоро к ним вернутся.

Военнослужащие также поблагодарили регион за гуманитарную помощь. Напомним, что совсем недавно к бойцам отправили 3 машины с пиломатериалами, инструментами, теплыми вещами и едой.

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