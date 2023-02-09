Зимние маршруты и скалистые берега Камы: куда съездить в длинные февральские выходные?

Фото: МТС

Совсем скоро нас «накроют» длинные февральские выходные. Традиционно у жителей Удмуртии возникает вопрос о том, куда отправиться с семьей, чтобы зарядиться энергией, выпить горячий кофе, сделать на память несколько фотографий и тут же поделиться ими с друзьями. Если вы собираетесь уехать из города на автомобиле, пусть и на несколько часов, важно позаботиться о том, чтобы ваша поездка была максимально комфортной и безопасной. И в первую очередь, это означает стабильную, качественную связь без перебоев. Вместе со специалистами МТС выяснили, где можно отдохнуть, не переживая за качество связи. В дороге можно с комфортом пользоваться всеми сервисами экосистемы МТС: слушать музыку в МТС Music, читать книги в «Строках», смотреть мультфильмы и фильмы в онлайн-кинотеатре KION.

Катаемся на лыжах и гуляем по зимним маршрутам

Точка на карте: село Нечкино, Сарапульский район.

Время в пути: 1 час.

Как добраться: Выезжаем из Ижевска по дороге на Завьялово, двигаемся по Гольянскому тракту. Перед Гольянами уходим направо и едем еще около 12 км. Можно ориентироваться на желтые указатели курорта «Нечкино» – село будет сразу за ним.

Провести длинные выходные можно в Нечкино. Местный национальный парк предлагает туристам несколько зимних маршрутов вдоль берега Камы. На лыжной прогулке вы увидите следы зверей и птиц.

Местность здесь интересная: спуски, подъемы, крутые камские берега, есть даже небольшой каньон. В одном из самых высоких мест экологической тропы можно остановиться, отдохнуть и сделать несколько потрясающих фотографий, которые вы сразу сможете выложить в интернет и даже записать короткие видео в формате «stories». Кстати, тем, кто часто путешествует по Удмуртии, стоит обратить внимание на подписку «МТС Доступ». Не придется думать о лимитах и ограничениях — в подписку входит всё, что вам нужно.

Еще советуем заехать на горнолыжку. Кстати, самым популярным туристическим местом в зимние месяцы стал именно курорт активного отдыха «Нечкино»: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мобильный трафик МТС здесь вырос в пять раз, а голосовой – в три раза.

Зимой горнолыжный комплекс притягивает посетителей обилием трасс и открытыми просторами для зимних развлечений. Для поклонников экстрима на курорте работает 3 сноупарка, лучших в Поволжье по своему содержанию – они состоят из трамплинов разной длины, что оценят и любители и начинающие.

Отправляемся на старинную мельницу

Точка на карте: деревня Турынгурт, Увинский район.

Расстояние от Ижевска: 54 км.

Как добраться: выезжаем из города по Нылгинскому тракту через Лудорвай и Средний Постол. У деревни Бинвирь поворачиваем направо и едем еще около шести километров.

Идеальный вариант короткого зимнего путешествия на машине по Удмуртии – поездка к старинной водяной мельнице в деревню Турынгурт Увинского района. Здесь вас не встретят экскурсоводы, поэтому прогулка получится очень личной. Чем заняться? Можно сделать необычные фотографии и тут же загрузить их в сеть. Интернет МТС и тут не подведет. А также можно устроить зимний пикник. Только кофе в термосе не забудьте.

На обратном пути можно заглянуть в Лудорвай, где стоит еще одна, но уже куда более знаменитая мельница – ветряная. Она была выстроена в 1912 году крестьянином Федором Драгомировым в деревне Чемошур-Куюк Алнашского района, а через 80 лет перенесена на территорию музея-заповедника «Лудорвай» под Ижевском.

Едем есть перепечи и знакомимся с бытом древних удмуртов

Точка на карте: музей Лудорвай находится под открытым небом и расположен в живописном месте.

Расстояние от Ижевска: 17 км

Как добраться: Из Ижевска нужно следовать по улице Азина (дорога Р320) до Пирогово. На развилке необходимо свернуть направо на Нылгинский тракт. Далее, минуя поворот к деревне Лудорвай, проехать до трассы М7 и завернуть налево. Следующий поворот направо — по указателю «Музей-заповедник Лудорвай». У входа в комплекс есть парковка.

Архитектурно-исторический музей-заповедник «Лудорвай»— одна из самых известных достопримечательностей Удмуртии. Музей расположен рядом с одноименным селом в Завьяловском районе. Здесь можно увидеть быт древних удмуртов — на территории три аутентичные избы, столетняя мельница. Вас научат готовить удмуртские блюда в открытой печи и шить удмуртскую одежду. Заодно отведаете вкусные перепечи и табани, сфотографируетесь в национальном костюме. Территория заповедника — 40 га, для самостоятельной прогулки проложены специальные тропы с указателями. На большой поляне возведен пантеон языческих удмуртских богов. В трехстах метрах от пантеона бьет два родника, по преданию, один — с «живой», а второй — с «мертвой» водой. Рядом с родниками стоит куала – древнее святилище удмуртов, где вам покажут, как предки современных удмуртов проводили религиозные обряды.

Что взять с собой в дорогу?

Зарядное устройство для телефона, подходящее к разъему прикуривателя в авто, или портативный аккумулятор;

Запасную одежду, пару теплых пледов;

Термос с горячим кофе или чаем;

Кроме того, не забывайте, про бензин, обязательно возьмите с собой запасную канистру. Важно также узнать контакты автосервисов, расположенных на вашем пути, чтобы при необходимости сразу вызвать помощь.

Переживать за связь не придется: МТС работает во всех городах и крупных райцентрах, а также во многих селах и деревнях, на автотрассах Удмуртии. Это значит, что даже в удаленных уголках республики, например, в Турынгурте или Лудорвае, у вас будет возможность не просто сделать звонок, но и выйти в интернет, чтобы скорректировать дорогу, уточнить расписание работы местного музея, узнать историю достопримечательности. И, конечно, поделиться в соцсетях фотографиями, сделанными во время путешествия.