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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 13:07

Мужчина из Ижевска хранил в своем гараже более 4,7 кг наркотиков

Он был частью группировки
Софья Кель
Уголовное дело передали в суд

Уголовное дело передали в суд

Фото: Архив КП

В Ижевске за хранение и попытку продажи наркотиков осудят 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

До ноября 2022 года мужчина был частью группировки, руководил которой неустановленный куратор. В гараже ижевчанина нашли более 4,7 кг наркотиков. Запрещенные вещества он планировал продать через закладки и тайники.

Уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» направили в суд для рассмотрения по существу.

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