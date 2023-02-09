В ночь на 10 февраля в Ижевске вывезут снег с 7 улиц

Припаркованные на указанных улицах машины повлияют на уборку снега Фото: Мария Бакланова

В ночь на 10 февраля в столице Удмуртии подрядчики вывезут снег с 7 улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

От снега очистят участок дороги на ул. С. Ковалевской от ул. Шишкина до ул. Авангардная и на ул. Ленина от ул. 40 лет Победы до ул. Союзная. Также подрядчики побывают на улицах Четырнадцатая, Телегина и Школьная. Кроме того снег вывезут с ул. Удмуртская от ул. Советская до ул. Краева и из пер. Широкий.

Горожан попросили не оставлять машины на указанных участках. Это может повлиять на качество уборки снега.

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