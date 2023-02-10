Погода в Ижевске на 10 февраля: дневные -2°С и небольшой снег

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 10 февраля.

Днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает гидрометцентр Удмуртии.

Температура воздуха днем составит -2°..-4°С, а ночью опустится до -5°..-7°С.

Ветер западный, скоростью 7-12 м/с.

Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее – на дорогах сохранится гололедица.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молочный киоск самообслуживания открыли на улице Дзержинского в Ижевске

Администрацию Ижевска через суд обязали установить фонари на улице Ф. Пушиной

Легковушку подожгли на улице Ильфата Закирова в Ижевске 9 февраля