Погода в Ижевске на 10 февраля: дневные -2°С и небольшой снег

Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 10 февраля.
Днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает гидрометцентр Удмуртии.
Температура воздуха днем составит -2°..-4°С, а ночью опустится до -5°..-7°С.
Ветер западный, скоростью 7-12 м/с.
Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее – на дорогах сохранится гололедица.
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