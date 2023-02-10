Почти 1,5 млн рублей перевела жительница Ижевска на счет мошенников

Фото: Архив КП

52-летняя инженер местного предприятия стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. В ходе разговора незнакомец сказал, что в данный момент совершается попытка оформления кредита на ее имя, а для того, чтобы данная операция не прошла, необходимо взять встречный кредит и перевести деньги на счет.

Жертва обмана последовала указанному плану, взяла несколько кредитов и отправила деньги мошенникам. Общая сумма составила 1,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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