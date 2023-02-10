Мужчина из Ижевска пострадал при пожаре в доме на Воткинском шоссе

Квартира загорелась из-за неосторожного курения Фото: Мария Бакланова

9 февраля в 19:35 на Воткинском шоссе в Ижевске загорелась двухкомнатная квартира в 5-этажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Общая площадь пожара составила 4 кв.м. По предварительным данным квартира загорелась из-за неосторожного курения.

Пожарные спасли мужчину 1989 г.р. С тяжелыми травмами его госпитализировали.

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