Жители Удмуртии предпочитают кататься на горнолыжных курортах других регионов

Фото: Тимофей Трушнин

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%.

Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления – Мурманская область, Камчатка и Сахалин. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период зимних каникул.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов заставили любителей активного отдыха обратить внимание на новые направления. Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха в разных регионах страны. Самыми быстрорастущими стали «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке и «Горный воздух» на Сахалине.

Удмуртские любители зимнего отдыха в этом году катались на лыжах как в родном крае, так и выезжали на ближайшие популярные склоны. В своем регионе райдеры выбирали горнолыжные курорты «Чекерил» и «Нечкино» – в течение зимы эти локации сохраняют постоянный поток посетителей. В соседних регионах самыми популярными местами у туристов из Удмуртии стали горнолыжные курорты «Губаха» в Пермском крае, «Банное» и «Абзаково» в Башкирии. В топовые локации также вошли «Красная Поляна» и «Роза Хутор» в Сочи, «Домбай» в Карачаево-Черкесской республике.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео – именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram – вместе они занимают почти треть интернет-трафика. Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет.

Среди традиционных направлений согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания – турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза.

Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».