Мужчину из Ижевска осудили за удар головой по лицу полицейского

Мужчина полностью признал свою вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за удар по голове полицейского осудили 27-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В сентябре прошлого года ижевчанка позвонила в полицию и сказала, что мужчина стоит в подъезде ее дома, стучит в дверь квартиры и пугает маленького ребенка. Когда полицейские приехали, подсудимый все еще был там. Увидев сотрудников полиции, мужчина закричал матом и снова попытался попасть в квартиру к женщине. При задержании он ударил полицейского головой по лицу.

Мужчину судили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Он полностью признал свою вину. Суд приговорил ижевчанина к 2 годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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