Двух сотрудников СИЗО в Глазове отправили в колонию за превышение должностных полномочий

Приговор вступил в силу
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Глазове за превышение должностных полномочий осудили бывшего начальника следственного изолятора №2 УФСИН Удмуртии и его зама. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ Удмуртии.
Александр Касимов и Алексей Тугбаев физически воздействовали на следственно-арестованных для того, чтобы получить признание в обвинении. Мужчины также вымогали у содержащихся под стражей деньги.
Суд приговорил бывшего начальника СИЗО к 4 годам колонии общего режима, а его зама – к 7 годам и 9 месяцам колонии строго режима. Приговор вступил в силу.
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