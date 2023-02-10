Женщина из Удмуртии лишилась крупной суммы при попытке заработать через онлайн-игру

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Воткинске 30-летняя помощница руководителя частной фирмы стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина получила от неизвестного предложение о заработке через онлайн-игру. Девушка согласилась и в течение следующих 3 дней переводила мошенникам деньги. За это время она лишилась почти 70 тысяч рублей. Ей говорили, что таким образом она оплачивает налоги при обналичивании выигрышей.

Когда женщина призналась «букмекеру», что у нее закончились деньги, тот перестал отвечать. После этого она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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