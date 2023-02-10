На Пушкинской улице в Ижевске задержали наркомана

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив КП

В Ижевске за хранение наркотиков задержали 32-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчину задержали недалеко от жилого дома на Пушкинской улице. Незадолго до этого он забрал наркотики из закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Сейчас ижевчанин находится в изоляторе. Отметим, что ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления.

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