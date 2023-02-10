Подарки все равно будут
Фото: Архив КП
Большая часть жителей Ижевска не собираются отмечать День святого Валентина. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, опираясь на результаты проведенного опроса.
Из всех опрошенных лишь 15% ижевчан собираются отметить День всех влюбленных. 79% опрошенных не хотят отмечать этот праздник и еще 6% – воздержались от ответа.
«Больше всего неравнодушных ко Дню святого Валентина среди респондентов моложе 34 лет (20% будут праздновать 14 февраля)», – отметили специалисты сервиса.
Тем не менее поздравить свою вторую половинку и подарить ей цветы планирует 41% мужчин.
Отметим также, что более 80% опрошенных признались, что на работе в честь праздника не будет никаких мероприятий. Согласно статистике, с каждым годом популярность праздника падает. За последние 16 лет количество отмечающих по всей России снизилось в 4 раза: в 2007 его праздновал каждый второй (50%), а сейчас – лишь 13%.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уровень воды начали понижать в пруду Ижевска
Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»: конкурсы, концерт на центральной площади, розыгрыш ценных призов
Типично зимняя погода: синоптики из Удмуртии сделали прогноз на выходные