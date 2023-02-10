Подарки все равно будут Фото: Архив КП

Большая часть жителей Ижевска не собираются отмечать День святого Валентина. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, опираясь на результаты проведенного опроса.

Из всех опрошенных лишь 15% ижевчан собираются отметить День всех влюбленных. 79% опрошенных не хотят отмечать этот праздник и еще 6% – воздержались от ответа.

«Больше всего неравнодушных ко Дню святого Валентина среди респондентов моложе 34 лет (20% будут праздновать 14 февраля)», – отметили специалисты сервиса.

Тем не менее поздравить свою вторую половинку и подарить ей цветы планирует 41% мужчин.

Отметим также, что более 80% опрошенных признались, что на работе в честь праздника не будет никаких мероприятий. Согласно статистике, с каждым годом популярность праздника падает. За последние 16 лет количество отмечающих по всей России снизилось в 4 раза: в 2007 его праздновал каждый второй (50%), а сейчас – лишь 13%.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уровень воды начали понижать в пруду Ижевска

Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»: конкурсы, концерт на центральной площади, розыгрыш ценных призов

Типично зимняя погода: синоптики из Удмуртии сделали прогноз на выходные