Мужчину из Удмуртии подозревают в оформлении кредита на имя тещи

Мужчине выдали подписку о невыезде
Фото: Амир Закиров
В Воткинске по подозрению в краже денег у тещи задержали 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина пришел в гости к теще и установил на ее телефон приложение банка. После этого он оформил на имя родственницы кредит на 80 тысяч рублей. А затем перевел эти деньги на свой счет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Мужчине выдали подписку о невыезде. Ему грозит срок до 6 лет лишения свободы.
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