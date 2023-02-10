Запретить продажу сигарет и другой табачной продукции на автомобильных заправках предложили в Госдуме

Обращение отправили на имя главы Минздрава Михаила Мурашко
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Госдуме предложили запретить продажу табачной продукции на автомобильных заправках. Как сообщает RT, идея принадлежит депутату Султану Хамзаеву.
Сейчас в России запрещено продавать табачные изделия в учреждениях образования и культуры, в больницах, а также на вокзалах и аэропортах. На заправочных станциях тоже есть ограничения: здесь нельзя курить. Но при этом продавать сигареты не запрещено.
«В связи с этим прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на розничную продажу табачной продукции на территориях автомобильных заправочных станций», – сказал Хамзаев.
Он отправил свое обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. По словам депутата, принятие этого закона положительно скажется на формировании здорового образа жизни в обществе.
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