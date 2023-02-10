14-летний подросток из Удмуртии попался на попытке продать наркотики

14-летнего подростка отпустили Фото: Архив КП

Двух подростков поймали на попытке продать наркотики. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

10 октября юных наркодилеров задержали в Завьяловском районе. При себе у них были наркотики, которые они собирались продать.

В отношении 18-летнего обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Его направили в суд. Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

14-летнего подростка отпустили потому что он еще не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это преступление. Тем не менее информацию о нем передали в полицию для постановки на учет.

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