За минувшие сутки в Удмуртии выявили 145 случаев заражения коронавирусом

74 из 145 больных выявили в Ижевске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 10 февраля по республике выявили еще 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 14 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 74 больных выявили в Ижевске. 44 очага заражения отметили в семьях. Среди пациентов 8 детей до 14 лет и 20 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 7,08 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

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