Гороскоп на день: 11 февраля Овнам стоит заняться спортом, а Весам – следить за здоровьем

Доверьтесь звездам
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска рассказала, что ждет жителей Ижевска 11 февраля.
ОВЕН
Берегите свое здоровье и старайтесь не тратить свою энергию попусту. Отличной идеей будет заняться спортом, а еще лучше каким-нибудь зимним видом.
ТЕЛЕЦ
Не стоит слишком привязываться к малознакомым людям. Посвятите этот день самим себе и самосовершенствованию.
БЛИЗНЕЦЫ
Больше общайтесь с родными и близкими. Именно сегодня они смогут дать вам действительно дельный совет. Кроме того, возможно крайне перспективное знакомство.
РАК
Просьбы от окружающих будут возникать одна за другой. Вопрос стоит лишь в том, готовы ли потратить свое время на помощь другим людям и стоят ли этого вашего потраченные силы.
ЛЕВ
Если будете слишком придираться к другим людям по поводу их финансов, то рискуете поплатиться за это своим кошельком. Карма хоть и абстрактное понятие, но весьма действенное.
ДЕВА
Сегодня вы получите очень важное сообщение от близкого вам человека. Скорее всего, в чем-то понадобится ваша помощь.
ВЕСЫ
Есть риск серьезно заболеть. Так что будьте аккуратнее и одевайтесь теплее. Прогулки на природе никому не навредят, а вот сильный ветер – да. Так что одевайтесь теплее.
СКОРПИОН
День обещает быть перспективным. Возможно, вы получите то, что так давно хотели. И пора бы уже задуматься о смене бытовой техники.
СТРЕЛЕЦ
Очень важно придерживаться постоянного темпа жизни. Вы и не заметите, как ваша жизнь станет намного проще, а глаза будут сверкать еще ярче.
КОЗЕРОГ
Пересмотрите ваши привычки в питании. Есть возможность того, что ваш рацион сыграет большую роль в ухудшении здоровья. Ну, и не стоит брезговать спортом. Когда привыкните, это даже будет приятно.
ВОДОЛЕЙ
Ваше воображение помогает вам достигнуть желаемого по щелчку пальцев. И чем безумнее ваши идеи, тем больше похвалы вы за них получите.
РЫБЫ
За что бы вы сегодня не взялись, – все получается. Поэтому старайтесь стремиться к большему. Вечером вас ждет встреча со старым знакомым.
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