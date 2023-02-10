Гороскоп на день: 11 февраля Овнам стоит заняться спортом, а Весам – следить за здоровьем

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет жителей Ижевска 11 февраля.

ОВЕН

Берегите свое здоровье и старайтесь не тратить свою энергию попусту. Отличной идеей будет заняться спортом, а еще лучше каким-нибудь зимним видом.

ТЕЛЕЦ

Не стоит слишком привязываться к малознакомым людям. Посвятите этот день самим себе и самосовершенствованию.

БЛИЗНЕЦЫ

Больше общайтесь с родными и близкими. Именно сегодня они смогут дать вам действительно дельный совет. Кроме того, возможно крайне перспективное знакомство.

РАК

Просьбы от окружающих будут возникать одна за другой. Вопрос стоит лишь в том, готовы ли потратить свое время на помощь другим людям и стоят ли этого вашего потраченные силы.

ЛЕВ

Если будете слишком придираться к другим людям по поводу их финансов, то рискуете поплатиться за это своим кошельком. Карма хоть и абстрактное понятие, но весьма действенное.

ДЕВА

Сегодня вы получите очень важное сообщение от близкого вам человека. Скорее всего, в чем-то понадобится ваша помощь.

ВЕСЫ

Есть риск серьезно заболеть. Так что будьте аккуратнее и одевайтесь теплее. Прогулки на природе никому не навредят, а вот сильный ветер – да. Так что одевайтесь теплее.

СКОРПИОН

День обещает быть перспективным. Возможно, вы получите то, что так давно хотели. И пора бы уже задуматься о смене бытовой техники.

СТРЕЛЕЦ

Очень важно придерживаться постоянного темпа жизни. Вы и не заметите, как ваша жизнь станет намного проще, а глаза будут сверкать еще ярче.

КОЗЕРОГ

Пересмотрите ваши привычки в питании. Есть возможность того, что ваш рацион сыграет большую роль в ухудшении здоровья. Ну, и не стоит брезговать спортом. Когда привыкните, это даже будет приятно.

ВОДОЛЕЙ

Ваше воображение помогает вам достигнуть желаемого по щелчку пальцев. И чем безумнее ваши идеи, тем больше похвалы вы за них получите.

РЫБЫ

За что бы вы сегодня не взялись, – все получается. Поэтому старайтесь стремиться к большему. Вечером вас ждет встреча со старым знакомым.

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