Погода в Ижевске на день: 11 февраля ожидается снег и -5 °С

Небольшой снег обещают в течение всего дня.
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Вот и наступили долгожданные выходные. Пока Ижевск просыпается и настраивается на активный день, мы расскажем о погоде на предстоящие сутки.
Сегодня в столице республики, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, пасмурно, возможен небольшой снег. Днем температура воздуха составит около -5…-7 °С.
Ночью снегопад продолжится, а столбик термометра опустится до -9 °С. Ветер юго-западный 2– 5 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 887%, магнитное поле спокойное.
Берегите себя и отличного вам дня!
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