В Ижевске перекроют участок дороги на улице Майская в связи с ремонтными работами 11 и 12 февраля

Движение планируется открыть вечером 12 февраля Фото: Алена Селезнева

Участок дороги на улице Майской, находящийся между улицами Карла Маркса и Пушкинской, будет перекрыт в связи с ремонтными работами теплосетей с 9:00 11 февраля и до 17:00 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с закрытием проезда по Майской с 9:00 11 февраля до 17:00 12 февраля на ремонтируемом участке дороги будет установлено ограждение с сигнальным освещением, а также организована временная схема расстановки дорожных знаков.

Как сообщает Удмуртские тепловые сети ПАО «Т Плюс» уже 12 февраля на данном участке будут проводиться работы по временному благоустройству территории.

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