Гороскоп на день: 12 февраля Овнам стоит быть осторожнее с финансами, а Ракам – с новыми знакомыми

Время работать над ошибками. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье.

ОВЕН

Будьте осторожны с финансами и алкоголем. Есть вероятность трат, которые в дальнейшем плохо скажутся на вашем самочувствии.

ТЕЛЕЦ

Найти сокровище удастся в самом неожиданном месте. Но не берите то, что не принадлежит вам. Судьба вознаградит вас.

БЛИЗНЕЦЫ

Не торопитесь исполнить все обещания. Действуйте рационально. Удача придет в ваши руки, если вы наберетесь терпения.

РАК

Неожиданная компания станет утешением для вас. Но будьте осторожны, не раскрывайте свое сердце навстречу пылким признаниям.

ЛЕВ

Мир подкинет вам шанс развеять тоску, тяготящую вас. Общение с незнакомым вам человеком поможет упорядочить ваши мысли.

ДЕВА

Переменчивая фортуна даст о себе знать в течение дня не единожды. Не спешите. Проведите это странное время с друзьями. А важные вопросы лучше оставьте на потом. Иначе последствия будут непредсказуемы.

ВЕСЫ

Вам удастся добиться справедливости даже в заведомо проигранном споре. Стойте на своем и будьте уверены: все задуманное свершится в срок.

СКОРПИОН

Возвращение к истокам не будет столь радостным, как вам бы того хотелось. Волнения и переживания заставят вас многое переосмыслить. Будьте готовы к необходимости принятия важного решения.

СТРЕЛЕЦ

Счастье войдет в ваш дом с ветром перемен. Скорые новости принесут в ваше сердце покой и умиротворение. В жизнь входит удача. Не упустите ее.

КОЗЕРОГ

Встреча с судьбой может произойти внезапно. Не теряйте решимости. Вам потребуется проявить выдержку, чтобы добиться расположения и взаимности.

ВОДОЛЕЙ

Вас переполняет энергия. Самое время заняться активным отдыхом в хорошей компании. Расслабьтесь. Идеальный момент, чтобы просто быть собой.

РЫБЫ

Прошлое напомнит о себе в самый неподходящий момент. Не спешите делиться своими переживаниями с окружающими. Сейчас вы уязвимы. Каждое ваше слово может быть использовано против вас. Доверьтесь интуиции, и вы найдете необходимый свет внутри себя.

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