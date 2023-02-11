Горячий, но не слишком: Гастроэнтеролог объяснил опасность употребления горячих напитков

Горячие напитки стоит пить осторожно. Фото: Мария Бакланова

Мы часто предпочитаем пить горячее, чтобы согреться. Однако мы никогда не думаем о том, какой опасности себя можем подвергать. Как сообщил RT гастроэнтеролог Алексей Парамонов. Высокая температура еды и напитков может серьезно навредить здоровью.

По словам врача, чересчур горячие напитки вредны для пищевода. А ведь вещество, чья температура будет приближаться к 90 – 100 °С, при попадании в организм может вызвать серьезные ожоги.

«Эти ожоги бывают не всегда очевидны, иногда даже не ощущаются, а иногда это небольшое жжение в груди. Это не страшно. Однако если такие ощущения регулярны или вы часто употребляете чересчур горячую еду, то в таком случае у вас может повыситься риск рака пищевода», – подчеркнул собеседник врач.

По мнению эксперта, оптимальная температура горячих блюд и напитков должна быть около 70 °С. Т.к. такая температура не позволит произойти быстрому остыванию, но при этом для человеческого организма безопасна.

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