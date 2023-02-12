Погода в Ижевске на день: 12 февраля пройдет небольшой снег

Сегодня ожидается типичная зимняя погода Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 12 февраля. Надеемся, вы отлично проведете последний выходной недели. А «Комсомолка» поделится, какой окажется погода.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит -5…-7 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Сохраняется гололедица. Ветер южный, 7–12 м/с.

О прогнозе на выходные «Комсомолка» писала здесь.

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