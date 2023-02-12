Погода в Ижевске на день: 12 февраля пройдет небольшой снег

Сегодня ожидается типичная зимняя погода
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 12 февраля. Надеемся, вы отлично проведете последний выходной недели. А «Комсомолка» поделится, какой окажется погода.
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит -5…-7 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Сохраняется гололедица. Ветер южный, 7–12 м/с.
О прогнозе на выходные «Комсомолка» писала здесь.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Типично зимняя погода: синоптики из Удмуртии сделали прогноз на выходные
Гороскоп на неделю: с 13 по 19 февраля Львам удастся разглядеть родственную душу, а Девам – сохранить душевное равновесие
Снег, которому нет конца: 8 фото зимних дорог столицы Удмуртии