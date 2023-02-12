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НовостиОбщество12 февраля 2023 5:20

На трех водоемах Удмуртии начнут понижать уровень воды

Еще на одном такая работа уже началась
Анастасия Захарова
Работы по понижению уровня воды уже начали на Ижевском пруду

Работы по понижению уровня воды уже начали на Ижевском пруду

Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии начали готовиться к паводку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов Денис Удалов.

«На сегодняшний день прогнозировать развитие паводковой ситуации рано. Однако, уже сейчас особое внимание мы уделяем вопросам подготовки сил и средств на случай чрезвычайных ситуаций, даем рекомендации по конкретным объектам, которые представляют потенциальную опасность для населения в период половодья», – написал министр.

10 февраля уже начали понижать уровень воды на Ижевском пруду. С 1 марта аналогичную работу начнут проводить на Камбарском водохранилище, а с 10 марта – на Воткинском на р. Вотка и на Пудемском.

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