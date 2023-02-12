На трех водоемах Удмуртии начнут понижать уровень воды

Работы по понижению уровня воды уже начали на Ижевском пруду Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии начали готовиться к паводку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр природных ресурсов Денис Удалов.

«На сегодняшний день прогнозировать развитие паводковой ситуации рано. Однако, уже сейчас особое внимание мы уделяем вопросам подготовки сил и средств на случай чрезвычайных ситуаций, даем рекомендации по конкретным объектам, которые представляют потенциальную опасность для населения в период половодья», – написал министр.

10 февраля уже начали понижать уровень воды на Ижевском пруду. С 1 марта аналогичную работу начнут проводить на Камбарском водохранилище, а с 10 марта – на Воткинском на р. Вотка и на Пудемском.

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