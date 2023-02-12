С погибшим на Украине Евгением Полянцевым простились в Удмуртии

С погибшим на Украине младшим сержантом простились в Удмуртии Фото: Архив КП

11 февраля в Кезском районе Удмуртии простились с младшим сержантом Евгением Полянцевым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Его посмертно представили в государственной награде за проявленные мужество и героизм.

Похороны прошли с воинскими почестями. Семье оказывают помощь.

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