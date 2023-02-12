Дом и надворные постройки сгорели в деревне Синяр-Бодья в Удмуртии

Всего за минувшие сутки пожарные выезжали на вызовы трижды Фото: Мария Бакланова

11 февраля в деревне Синяр-Бодья Кизнерского района ночью начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Площадь пожара составила 145 кв. м. В тушении помогали добровольцы – они заправляли водой технику и разбирали конструкции. В итоге сгорел дом и надворные постройки.

Предварительная причина происшествия – несоответствие размеров разделки перекрытия здания, сооружения от дымовой трубы (в бане).

МЧС рекомендует проверять состояние печей в домах и банях. Перед топкой стоит размещать металлический лист. Топить нужно не более 1,5 часов. Также спасти жизнь могут пожарный извещатель и огнетушитель.

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