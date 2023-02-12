Замруководителя управления благоустройства администрации Ижевска привлекли к административной ответственности

Прокуратура обнаружила нарушения во время проверок на соблюдение правил благоустройства Фото: Диля Ахмадишина

Заместителя руководителя управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С ноября по декабрь 2022 года прошло пять проверок на предмет соблюдения правил благоустройства Ижевска. Проверки прошли в отношении физических лиц и ИП.

Но мероприятия провели с нарушениями: без решения руководителя управления, без согласования с прокуратурой. Результаты не разместили в информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Также в систему не внесли сведения о профилактических мероприятиях, которые провели в рамках муниципального лесного контроля.

Замруководителя управления вынесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении по ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов местного самоуправления требований законодательства о муниципальном контроле). Лицо привлекли к ответственности.

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