Гороскоп на день: 13 февраля Тельцы узнают об измене, а у Скорпионов появится новый опыт

Гороскоп на 13 февраля 2023 Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет представителей разных знаков зодиака 13 февраля.

ОВЕН

День благоприятен, чтобы взять ипотеку, выбирать новое жилье или заняться строительством дома. Одним словом, сегодня отлично решаются вопросы недвижимости.

ТЕЛЕЦ

Может вскрыться, что ваш любимый человек вам изменял. Но ваши чувства так сильны, что вы готовы это простить. Тем не менее хорошо подумайте о своем будущем – эта ситуация вполне может повториться.

БЛИЗНЕЦЫ

Вашей энергии сегодня хватит на все – и на работу, и на любимого человека, и на семью, и на друзей. Дерзайте!

РАК

Ракам стоит проанализировать свои траты и рационально распределить бюджет. Не стоит планировать масштабных покупок.

ЛЕВ

В вашу семью может прийти горе. Крепитесь.

ДЕВА

Постарайтесь контролировать свои эмоции и не идти на поводу у своих желаний. Тогда все будет хорошо.

ВЕСЫ

В жизни Весов произойдут перемены, появятся новые возможности. Поначалу они вам не понравятся, но вы увидите, что все к лучшему.

СКОРПИОН

Сегодня Скорпионам придется учиться чему-то, что вы никогда не делали раньше. Зато приобретете новый опыт.

СТРЕЛЕЦ

Пора принимать важное решение, которое давно не дает вам покоя. Время пришло.

КОЗЕРОГ

Неожиданная встреча, которая произойдет сегодня, перевернет жизнь Козерогов.

ВОДОЛЕЙ

Отличный день, чтобы позаниматься спортом на свежем воздухе, а заодно повидаться со старыми друзьями.

РЫБЫ

Стоит навести порядок на своем рабочем месте – и в делах тоже появится система.

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