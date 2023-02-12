Сидячий образ жизни снижает либидо у мужчин и женщин

Сидячий образ жизни может спровоцировать развитие многих болезней Фото: Мария Бакланова

Константин Иванов, кандидат медицинских наук, врач терапевт-кардиолог, врач высшей категории, заведующий отделением кардиологии и терапии, рассказал RT (18+), к каким болезням может привести сидячий образ жизни.

По словам эксперта, проблемы могут возникнуть с опорно-двигательным аппаратом, эндокринной системой, желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой. Также возможно снижение либидо у женщин и мужчин. При этом у представительниц прекрасного пола оно наступает раньше менопаузы.

«Что наиболее печально — у мужчин в раннем возрасте на фоне метаболических изменений наступает эректильная дисфункция. Прежде всего нужно задуматься о предотвращении проблем, либо, если проблемы уже есть, обращаться к врачам: кардиологам, эндокринологам, диетологам, а они уже назначат необходимые обследования», – рассказал врач.

Также может развиться остеопороз. Как следствие – чаще будут происходить переломы. Пострадают позвоночный столб и суставы.

Но главный удар сидячий образ жизни наносит сердцу.

«Основной мишенью является сердечно-сосудистая система, потому что мы постоянно наблюдаем дислипидемию, атеросклеротическое поражение коронарных артерий и не только. Это приводит к ишемической болезни сердца, ранним инфарктам, перемежающей хромоте, инсультам, если мы говорим про периферические артерии, которые также поражаются атеросклеротическими массами», – отмечает Константин Иванов.

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