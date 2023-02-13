Дети-сироты из Удмуртии смогут получить второе образование бесплатно

Фото: Управление образования города Ижевска ВКонтакте

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Удмуртии появится возможность бесплатно получить второе образование. Об этом сообщает пресс-служба Управления образования Ижевска.

Законопроект, подготовленный Минпросвещения, уже одобрили в 1 чтении и вступит в силу с 1 января. Это позволит детям, оставшимся без попечения родителей, которые уже получили образование по специальности рабочего или служащего, получить второе образование бесплатно. При условии, что обучение должно быть также по профессии рабочего или служащего.

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