«Ижсталь» открыла спортивный сезон

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») открыл корпоративную спартакиаду по 13 видам спорта.

Первым состязанием в рамках спартакиады стал турнир по хоккею на валенках. В нем приняло участие 9 команд, поделенные на две группы. Турнир проходил по круговой системе, каждая игра состояла из двух таймов по 5 минут чистого времени. При завершении встречи вничью пробивалась серия буллитов. За победу в основное время начислялось 3 очка, за победу по буллитам – 2 очка, за поражение – 1 очко.

Фото: ПАО «Ижсталь»

В первой группе на начальной стадии турнира весомую заявку на победу сделала команда ремонтной службы, дважды обыграв соперников с крупным счетом. Но проигрыш по буллитам победителю турнира – сборной коммерческой и сбытовой служб – остановил их победное шествие. А последовавший затем разгром от мастеровитых сталеваров оказался решающим в распределении призовых мест. В итоге сталевары – вторые, ремонтники – третьи.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Во второй группе развернулась упорная борьба за первое место. Две хоккейные дружины – службы энергетика и дочернего общества «Ижсталь-ТНП» – набрали одинаковое количество очков. И только серия буллитов в личной встрече этих команд выявила победителя – «Ижсталь-ТНП». Бронза – у спортсменов цеха калиброванного проката.