ХК «Южный Урал» обыграл команду из Ижевска «Ижсталь»

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»

ХК «Ижсталь» проиграли хоккеистам из Орска «Южный Урал». Команды столкнулись в рамках Кубка Шелкового пути.

Счет открыли на 15 минуте игры. Отличился хоккеист Орска Кузнецов Максим.

«В первом периоде ижсталевцы допустили грубую ошибку в обороне, чем воспользовался Максим Кузнецов. Орский нападающий перехватил шайбу и в одиночку переиграл нашего вратаря», – сказали специалисты.

Второй период игры прошел безуспешно для обеих команд. Хоккеисты ушли на перерыв без изменения счета. Зато во время последней двадцатиминутки игра начала набирать обороты. Хоккеисты Орска смогли забросить еще 2 гола. Единственная заброшенная шайба сталеваров произошла на 57 минуте игры.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Южного Урала». Следующая игра хоккеистов «Ижстали» пройдет сегодня, 13 февраля в Челябинске.

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