40-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе на улице Петрова в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

11 февраля, примерно в 00:00 часов напротив дома №1 по улице Петрова в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

18-летний водитель ВАЗа-2107 сбил 40-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы. Его госпитализировали.

В отношении водителя автомобиля «ВАЗ-2107» составлены административные материалы. оказалось, что машина была неисправна, а также у водителя отсутствовал полис ОСАГО. По факту происшествия проводится расследование.

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