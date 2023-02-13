Ввести налоговую льготу для работающих студентов предложили в Госдуме

Многие студенты во время обучения в университете устраиваются на работу Фото: Константин ИВШИН

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налоговый вычет для работающих студентов. Он объяснил это большой нагрузкой для молодых людей.

Многие студенты во время обучения в университете устраиваются на работу. Несмотря на то, заработок безусловно приносит свои плюсы, все же есть и недостатки. Например, сильная усталость и выгорание. Такая повышенная нагрузка может стать губительной даже для молодого поколения.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения налогового вычета – уменьшения на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с зарплаты в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с очным обучением в высшем либо среднем специальном учебном заведении», – сказал Федоров.

По словам RT, свое обращение он отправил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал жалобы родных военнослужащих на недостаточное обеспечение бойцов

Ночной дожор: что есть поздно вечером, чтобы не толстеть

Жительница Сарапула притворилась обездоленной и выманила у доверчивой женщины почти 150 тысяч рублей