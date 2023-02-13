Муниципалитеты Удмуртии призвали к участию в отборе для строительства новых модульных отелей

В Удмуртии уже построили 100 модульных домиков. Фото: Фото: @badashjul

В этом году муниципалитеты Удмуртии поборются за строительство дополнительных модульных отелей в регионе с категорией 3 и 4 звезды. К этому их призвал глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании.

Сейчас в правительстве страны разрабатываются документы на предоставление финансовой поддержки инвесторам. На все регионы выделят по 8 млрд рублей. Строительство отелей намечено на 2023-2024 годы.

«Сумма очень небольшая. Главы районов и городов, когда мы с вами говорим про экономику, про новые инвестиционные проекты – 8 млрд рублей, за них стоит побороться. У вас, соответственно, появляются новые рабочие места и налоги», – сказал Бречалов.

Глава Удмуртии также отметил, что в 2022 году Удмуртии предоставили в полном объеме все запрошенные средства. Тогда региону выделили 150 млн рублей. На эти деньги построили 100 модульных домиков-отелей.

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