Бездомного британского кота без лапки пристроили в Ижевске

Фото: /vk.com/domkota_izh

Настоящее чудо произошло с британским котом Шерлом в Ижевске. Котик без лапки, о котором ранее писала «Комсомолка», нашел любящих хозяев. Историю его спасения рассказала волонтер Екатерина.

Шерла заметили в одном из районов города. Он ходил по округе и волочил за собой лапку. А однажды зашел в подъезд и просто начал громко кричать. Только тогда местные жители обратились к зоозащитникам, и те забрали животное.

Оказалось, что из-за поврежденной лапки у котика началась интоксикация. Конечность пришлось ампутировать. Операция прошла удачно, и Шерла поместили в приют. Но тут началась еще одна проблема: котик оказался агрессивным и иногда кидался на других животных. Мог кусать и людей.

«Его поместили в собачью клетку. Именно собачью, потому что они большого размера. Но выпускать его погулять мы не могли», – рассказывает Екатерина.

Шерлу был нужен дом, где он был бы единственным и любимым питомцем и где бы он мог спокойно ходить на свободе. Волонтеры пытались его пристроить через объявления. Были даже звонки, но потенциальных хозяев предупреждали о сложном характере питомца, и они уходили.

Фото: /vk.com/domkota_izh

«Тут к нам обратилась молодая пара. Они прониклись историей Шерла, и захотели взять именно его. Я их обо всем предупредила, но их не испугал характер котика. Они познакомились, взяли его на ручки. Поначалу попытался укусить, но тем не менее пара твердо решила забрать его», – рассказывает Екатерина.

Уже месяц Шерл живет с любящими хозяевами. Иногда кусается, но если он не в настроении ласкаться, его не трогают.

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